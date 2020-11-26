استقرار أسعار الذهب في نهاية التعاملات.. وعيار 24 يسجل 901 جنيه

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس 26 نوفمبر، بعد أن سجلت تراجعا طفيفا، خلال التعاملات التي وردت صباح اليوم، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعا ملحوظا بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وشهدت أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، نتيجة لما أحدثه ماراثون الانتخابات الأمريكية من تغيير في الاقتصاد العالمي، حيث سجل عيار 21، الأكثر مبيعًا في محلات الصاغة، 788 جنيها.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرارا خلال التعاملات المسائية، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم ذاته، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 898 و901 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 786 و788جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 674 و675 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس، إلى 6 آلاف و304 جنيهات.

الذهب يصعد لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وكانت أسعار الذهب، وصلت لأعلى ارتفاع في تاريخها محليًا، لتصل إلى أعلى نقطة على الإطلاق، في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث وصل الذهب لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، لوجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، حيث وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لما صرح به إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية.

كما سجّلت أسعار أعيرة الذهب تراجعًا كبيرًا في نهاية تعاملات الاثنين الموافق 9 نوفمبر، ليخسر الجرام 38 جنيهًا، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.