الأمطار تجتاح الإسكندرية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

اجتاحت مدينة الإسكندرية، أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطولها على المدينة الساحلية.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ لاستقبال نوة الأمطار الغزيرة، ودفعت بعدد من سيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع.

كما أعلنت المحافظة خريطة نشر سيارات شفط مياه الأمطار بالشوارع، في إطار خطة العمل الجديدة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار خلال النوات.

وتشمل الخريطة تمركز 95 سيارة شفط بالأحياء، بواقع 10 سيارات و5 بدالات بحي المنتزه ثاني، و13 سيارة و9 بدالات في المنتزه أول، و16 سيارة و5 بدالات بشرق، و23 سيارة و9 بدالات بوسط.

فيما تمركزت 10 سيارات و5 بدالات بحي غرب، و10 سيارات وبدالة واحدة بالعجمي، و7 سيارات و4 بدالات بالعامرية أول، و4 سيارات بالعامرية ثاني، وسيارتان ببرج العرب.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تخصيص 300 مليون جنيه كحل عاجل لأزمة تراكم مياه الأمطار التي تتعرض لها الإسكندرية خلال النوات الممطرة.

وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ ساعات الصباح الأولى شوارع الإسكندرية، وخاصة أحياء شرق وغرب، وجرى الدفع بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن شوارع المحافظة تشهد سيولة مرورية، رغم الأمطار التي تتساقط على المدينة.

وعطلت الدراسة، أمس بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وكذلك العمل بالمصالح الحكومية؛ لإتاحة الفرصة للجهات المعنية، للتعامل مع موجة من الطقس السيئ.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، استمرار تخفيف ضغوط المياه عن معظم أحياء المحافظة، بسبب تعرضها لموجة شديدة من الأمطار.