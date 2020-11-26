صور.. سماء الإسكندرية تتزين بالألوان والأنوار بعد استقرار الطقس

تزينت سماء الإسكندرية بالألوان البديعة والأنوار، وذلك أثناء غروب شمس اليوم الخميس، فرغم التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس غير مستقر، توقفت الأمطار نسبياً، وتحسن طقس المدينة الساحلية، استعداداً لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة غداً الجمعة.

وظهرت السماء بالألوان الأزرق والرمادي، الأمر الذي شجع أهالي المدينة، وخاصةً في شارع الكورنيش والمناطق المطلة على البحر المتوسط، على التقاط الصور التذكارية، لحظة غروب الشمس، بعد موجة عنيفة من تقلبات الطقس، شهدتها المدينة أمس الأربعاء.

وتجتذب سماء الإسكندرية اهتمام المواطنين، خاصةً بعد تزينها بالألوان المختلفة، وألوان الغيوم ورسم قوس قزح كاملاً بالأمس، حيث تتحول سماء المدينة إلى لوحة ساحرة خلال فصل الشتاء، بعيداً عن حالات غرق الشوارع، التي تشهدها مع كل موجة تقلبات جوية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ، التي تضرب عدة محافظات، خاصة على السواحل الشمالية، في الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح، حيث تم إعلان تعليق الدراسة، بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة.

وطالبت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، كما ناشدت الأرصاد المواطنين ارتداء الملابس الشتوية، خاصةً كبار السن، لأن الأمطار ستكون شديدة وغزيرة، وهذه الأمطار تمهد لبداية فصل الشتاء، وعدم ارتداء مقتنيات معدنية، خوفا من وجود تلامس مع البرق، مما يؤدي إلى احتمالات الإصابة بالصعق الكهربائي.

كما نصحت الأرصاد بالبعد عن الأسلاك والأعمدة الكهربية، خوفاً من وجود أي أسلاك عارية، وعدم الخروج إلا في الحالات المطلوب فيها الخروج، لمساعدة رجال الصرف الصحي في كسح وسحب المياه.