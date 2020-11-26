بقرار رئاسي.. تسليم متضرري عقار "كرموز" شققا بديلة غرب الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، عن تسليم عدد 10 أسر من أهالي العقار المائل بحي غرب الإسكندرية، وحدات سكنية في مدينة "بشاير الخير 3"، وذلك بعد التقائه بالأهالي المتضررين الثلاثاء الماضي، وإبلاغهم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أمر بتقديم الدعم الكامل لهم وتعويضهم بشقق بديلة.

وأكد المحافظ أنه أعطى تعليماته إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، بإجراء قرعة علنية، على أن يتم تسليم الأهالي الوحدات السكنية مباشرةً، لافتاً إلى أن الوحدات السكنية شاملة الأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجاناً للأهالي.

وأوضح "الشريف" أن تسليم أسر المتضررين الشقق البديلة جاء في وقت قياسي، بعد بحث الحالة الاجتماعية للمتضررين، واستكمال جميع الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هناك شقتين، كانت إحداهما حضانة والأخرى شقة على الطوب، ويجري حالياً بحث موقفهما القانوني، والتأكد من مدى أحقية مالكيهما بمعرفة التضامن الاجتماعي.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية هدم عقار "كرموز" المائل، التابع لحي غرب الإسكندرية، وذلك لخطورته على أهالي المنطقة، وذلك بعد ميله الشديد، وتصدع الأرض من حوله.

وبدأ عمال الهدم بالطابق الـ12 والأخير من العقار المائل، وذلك وسط ظروف الطقس السيئ الذي تشهده الإسكندرية، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعويض الأسر المتضررة بوحدات سكنية بمدينة "بشاير الخير 3"، وذلك بعد فحص حالاتهم الاجتماعية.

والتقى محافظ الإسكندرية سكان العقار المائل، إثر إرسالهم شكوى إلى رئاسة الجمهورية، ووعدهم المحافظ بالدعم المادي والعيني، وتعويض الأسر المتضررة بوحدات سكنية في مدينة "بشاير الخير 3" بعد فحص الحالة الاجتماعية.

وقدم المحافظ، نيابة عن أهالي الإسكندرية، الشكر إلى رئيس الجمهورية على الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررين من سكان العقار المائل، مؤكداً أن الدولة، رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في كافة القطاعات، لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها، لرفع المعاناة عنهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

على الصعيد ذاته، وجه المحافظ رئيس حي غرب الإسكندرية بتشكيل لجنة هندسية مكبرة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لفحص العقارات المجاورة والمحيطة بالعقار المائل، للتأكد من موقفها الهندسي وسلامتها الإنشائية، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والمهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، وجميع الجهات المعنية.