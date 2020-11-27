القوى العاملة: تعيين 1187 شابا.. بينهم 6 من أصحاب الهمم بالبحيرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1187 شابا من مختلف المؤهلات من بينهم 6 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 10 فرص عمل، فضلاً عن استخراج 2822 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقال الوزير إن المديرية قامت بتسجيل 384 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن صرف منحا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 7 منحة مولود بإجمالي 14 ألف جنيه، و9 منح زواج بمبلغ 27 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، وصرف 4 آلاف جنيه كرعاية صحية لحالتين لعمل عمليات جراحية صغرى، بالإضافة لصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 4249 عاملاً من المسجلين بإجمالي 2 مليون و124 ألفا و500 جنيه.

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي، أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 185 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.