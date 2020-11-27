به مسجد النجاشي.. أهم المعلومات عن إقليم تيجراي الإثيوبي

أعلنت حكومة أبي أحمد في إثيوبيا انتهاء مهلة كانت منحتها لحكومة إقليم التيجراي قبل اقتحام العاصمة "ميكيلي"، حيث تشتعل الحرب الأهلية بين الإقليم والحكومة المركزية منذ أسابيع.

وأصدر رئيس الوزراء الإثيوبي أوامر للجيش بالتحرك وذلك بعد انتهاء ما وصفه بـ"مهلة الاستسلام" لمقاتلي التيجراي، حيث نشب النزاع بعد مهاجمة قوات التيجراي قواعد للجيش الإثيوبي شمال البلاد والسيطرة عليها.

وترصد "الوطن" عبر الأسئلة التالية أهم المعلومات عن إقليم التيجراي الذي يهدد الصراع فيه باشتعال نزاع إقليمي واسع له تأثير دولي كبير.

س1: أين يقع إقليم التيجراي؟

ج1: يقع إقليم التيجراي عند أطراف البلاد الشمالية، كما أنه يحظى بوزن ثقافي واقتصادي وسياسي هائل احتفظت به عبر التاريخ، ويتشارك الحدود مع دولتي السودان وإريتريا. وإقليم تيجراي إحدى المناطق الإدارية العشر التي تتألف منها إثيوبيا المقسمة وفق نظام "فيدرالية إثنية".

ويتميز الإقليم بتضاريس وعرة من الجبال العالية والسهول الخفيضة، ويقع عند أقصى شمال إثيوبيا، على مسافة أكثر من 600 كم من العاصمة الفيدرالية أديس أبابا. وتحدّه من الشمال إريتريا، الشقيق العدو الذي يضم بين سكانه أيضا إثنية التيجراي التي تتكلم التيجرانية على غرار سكان الإقليم.

وتقع عاصمته ميكيلي في شرق الإقليم وكانت تعد قبل اندلاع النزاع حوالى نصف مليون نسمة، أي أقل من 10% من مجموع سكان الإقليم.

س2: ماذا عن التركيبة السكانية للإقليم؟

ج2: من المسمى للإقليم يقطنه التيجراي وهم إحدى الأقليات الإثيوبية التي تضم حوالي ستة ملايين نسمة، وهي تعادل أقل من 6% من عدد الإثيوبيين الذين بلغ تعدادهم نحو 110 ملايين نسمة.

س3: ما أهم معالم إقليم التيجراي؟

ج3: لعب إقليم التيجراي دورا محوريا في تاريخ إثيوبيا، ولا سيما على الصعيد الديني، وهو اليوم بفعل تراثه إحدى الوجهات السياحية الكبرى في البلاد.

ويضم الإقليم مدينة أكسوم المصنفة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي كانت مركزا للحضارة الإثيوبية القديمة. وكانت المدينة مقر مملكة أكسوم بين القرن الأول والقرن التاسع. وبفضل الجهود التبشيرية للكنيسة القبطية، أصبحت المسيحية في القرن الرابع الديانة الرسمية لمملكة أكسوم.

س4: ما أهمية إقليم التيجراي لدى المسيحيين؟

ج4: يحمل الإقليم مكانة لدى المسيحيين، فمدينة إكسوم موقع مقدس للمسيحيين الأرثوذكس الذين يشكلون الغالبية في إثيوبيا، إذ تحتوي بحسب الكنيسة الإثيوبية على تابوت العهد الذي يقال إن ألواح العهد حفظت فيه، حمله إليها من القدس الإمبراطور منليك الأول.

ويعتبر منليك الأول ابن الملك سليمان وبلقيس ملكة مملكة سبأ، والذي اعتبر ملوك إثيوبيا أنهم ينحدرون منه. وتقول الرواية إن تابوت العهد لا يزال محفوظا إلى اليوم في كنيسة مريم سيّدة صهيون، أقدس المواقع لدى مسيحيي إثيوبيا.

س5: ما أبرز المعالم الدينية الأخرى في "تيجراي"؟

ج5: يضم عشرات الكنائس القديمة المحفورة في الصخر عند أعلى كتل صخرية شاهقة، كما يؤوي مسجد النجاشي التاريخي الذي يقصده المسلمون.

س6: ما أهم القدرات الاقتصادية لدى إقليم التيجراي؟

ج6: الإقليم بالأساس منطقة زراعية تنتج مزروعات مهمة مثل السمسم المعد للتصدير، كما تضم صناعات تنتج على المستوى الوطني. وتبرز المنطقة في قطاع البناء الذي يشهد نموا كبيرا في إثيوبيا، فتضم اثنتين من كبرى المجموعات العاملة على الصعيد الوطني، وهما "سور كونستروكسيون" و"ميسيبو سيمينت"، الشركة الأولى للإسمنت.

ومن الشركات الكبرى في الإقليم أيضا "ألميدا تكستيل"، أحد أكبر مصانع النسيج في البلاد، و"إيزانا ماينينغ" من كبار منتجي الذهب، و"ميسفين إنداستريال أنجنيرينغ" التي كانت تصنع قبل سنوات سيارات بيجو في إثيوبيا.

وهذه الشركات الخمس في تيجراي من ضمن مجموعة تضم 38 شركة جمدت حساباتها المصرفية منذ منتصف نوفمبر، إذ يتهمها المدعي العام الإثيوبي بالارتباط بجبهة تحرير شعب تيغراي الذي يدير المنطقة.

س7: ماذا عن الوضع العسكري في إقليم "التيجراي"؟

ج7: هيمن الإقليم عبر جبهة تحرير شعب تيجراي على الهيئات السياسية والأمنية في إثيوبيا بين 1991، حين أسقطت ديكتاتورية الحكومة العسكرية المؤقتة لإثيوبيا الاشتراكية، وحتى وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة عام 2018.

وتستند الجبهة في منطقتها إلى حوالي 200 ألف عنصر من القوات شبه العسكرية والمسلحين، بحسب مجموعة الأزمات الدولية التي تستند إلى مصادر في تيجراي، كما أن الجبهة لا تزال نافذة داخل الجهاز الأمني والعسكري الفيدرالي حيث لا تزال تحظى بحلفاء من التيجراي ومن مجموعات قومية أخرى.

س8: كيف غير وصول "أبي أحمد" رئيسا للوزراء وضع الإقليم؟

ج8: اعتبارا من وصول أبي أحمد لرئاسة وزراء إثيوبيا، حيث إن رئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي، تم إبعاد قادة الجبهة تدريجيا من مناصب المسئولية في "أديس أبابا"، فانتقلوا إلى المعارضة، ما حد من نفوذها السياسي، فانكفأت إلى تيجراي حيث أعادت ترميم شرعية شعبية متحدية أديس أبابا.