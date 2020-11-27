20 تحذيرا من "الصحة" للطلاب خوفا من كورونا: متابعة درجات الحرارة

جددت وزارة الصحة، توجيهاتها لأولياء الأمور والطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، لتفادي الإصابة بالفيروس.

وحصلت "الوطن" على هذه التحذيرات، التي جاءت في 20 نقطة، تتمثل في الآتي:

1- اتباع كافة الإجراءات الاحترازية قبل الخروج من المنزل سواء من خلال غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو الحرص على متابعة الحالة الصحية للطالب من الوالدين.

2- ارتداء الكمامة مع الأخذ في الاعتبار أن من هم أقل من 12 عامًا لا يرتدونها.

3- ضمان حصول الطالب على ساعات نوم كافية.

4- عدم الشراء من الباعة الجائلين واستخدام أدوات طعام شخصية.

5- تطهير اليدين بالمطهرات في حالة ركوب أتوبيسات المدارس أو حتى سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة

6- تفادي الأماكن المزدحمة.

7- البعد عن التجمعات.

8- ضمان وجود عوامل تهوية جيدة سواء في المدرسة أو أتوبيسات نقل المداس.

9- إحكام إغلاق مواد الطعام مع الحرص على تزويد وجبات الطالب بمواد غذائية تقوي من المناعة.

10- في حالة معرفة ولي الأمر بمخالطة ابنه لحالة مصابة، يجب عزله فورا واتباع الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامته.

11- في حالة الإصابة لا بد من إبلاغ مشرفي المدرسة للتأكد من سلامة باقي الطلاب.

12- الالتزام بالاتباع الأنشطة الرياضية بصورة دائمة ومستمرة.

13- توعية الطلاب بخطورة كوفيد 19.

14- متابعة درجة حرارة الطلاب بصورة يومية والتأكد من دقة جهاز القياس.

15- التأكيد على عدم مشاركة الأدوات أو الكتب المدرسية مع باقي الطلاب.

16- توفير كافة الأدوات الوقائية للطلاب: معقمات اليدين والكمامات.

17- حرص الوالدين على تقديم الدعم النفسي للطفل في حالة إصابته بكورونا.

18- تقديم مادة علمية للطلاب للتوعية بأخطار الفيروس تناسب مراحلهم العمرية.

19- التأكيد على أن نسب الشفاء من الإصابة مرتفعة للأعمار السنية الصغيرة.

20- أخيرا: تقديم الدعم النفسي للآخرين في حالة الإصابة.