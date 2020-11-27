الأمن يغلق أبواب استاد القاهرة في الساعة الثامنة مساء

نشرت الشرطة خداماتها الأمنية منذ الصباح الباكر في محيط استاد القاهرة استعدادا لتأمين اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة نهائي أبطال إفريقيا، حيث سيتم فتح أبواب الاستاد أمام الضيوف في الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً لدخول من 250 إلى 300 شخص مدعوين للحضور.

أجرى رجال الأمن "بروفات" لعملية لتأمين مراسم تسليم الكأس والجوائز للفريق الفائز، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبدوره، قال مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت مباراة قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أنه "تم وضع خطة أمنية شاملة لخروج المباراة بالشكل الأمثل و بداية المباراة ستكون في التاسعة مساء وفتح البوابات سيكون في الساعة الخامسة وإغلاق البوابات في الساعة الثامنة مساء والحضور في ملعب المباراة سيتراوح بين 225 إلى 250 شخص سيحضر المباراة غدًا شاملا حضور الأهلي والزمالك والاتحاد الأفريقي والجماهير والصحفيين".

وتابع مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة إن هناك إجراءات إحترازية مشددة بشأن فحص الحضور من حيث الإصابة بفيروس كورونا قائلا "سيتم قياس درجة حرارة الحضور ولو هناك شخص درجة حرارته مرتفعة سيتم فحصه فورًا من قبل اللجنة الطبية في الملعب ولن يدخل الاستاد وهناك إجراءات مشددة لحماية الحضور من الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم تطبيق التباعد بين الحضور".

قالت مصادر لـ"الوطن"، إن "الإفريقية للأمن والحراسة" ستؤمن مراسم تسليم الكأس، وتسليم باقي الجوائز وسط إجراءات أمنية مشددة، مع الالتزام الحرفي بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة جائحة كورونا، والحفاظ على صحة الحضور وضمان عدم تعرضهم لأية مخاطر.

وتؤمن "الإفريقية للأمن والحراسة" ستاد القاهرة بشكل متحضر، من خلال انتشار رجالها في كل أرجاء الاستاد قبل المباراة بساعات كافية، مع التواجد بمحيط الأبواب التي يدخل منها الجماهير، وسط توقعات بنجاحها في التأمين لسابقة نجاحها في تأمين بطولة الأمم الافريقية التي أقيمت بالقاهرة ونفس البطولة لتحت سن 23 سنة، على أمل أن تتضافر جميع الجهود ليكون المشهد النهائي مشرفاً لمصر.