حبس 3 عاطلين بطوخ لاتهامهم بالاتجار وترويج المخدرات

أمرت نيابة طوخ بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بحبس 3 عاطلين لضبطهم أثناء قيامهم بترويج المخدرات بطوخ وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ.

وتبين من تحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث طوخ أن المتهمين هم "م .م" 28 سنة، عاطل، ومقيم سنهرة دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر حشيش تزن نحو 450 جراما ومبلغ مالي 45 جنيها وهاتف محمول.

وضبط "ا .ا. س"، 25 سنة، عاطل ومقيم نامول دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر حشيش تزن نحو 500 جرام ومبلغ مالي 30 جنيها.

وضبط "د. ف. د"، 37 سنة، عاطل، ومقيم نامول دائرة المركز وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 50 جراما ومبلغ مالي 65 جنيها.

تحرر المحاضر اللازمة وبالعرض على نيابة طوخ أمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليها لبيان عما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه.

في وقت سابق ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على زوجين هاربين من 20 جناية، وحكم بالسجن المؤبد بواقعة سرقة بالإكراه وسائق، بحوزتهما نصف كيلو هيروين أثناء ترويجه على عملائهم بدائرة مركز بنها تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز بنها، بتردد زوجين على دائرة المركز لترويج مخدر الهيروين على عملائهما.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن كل من النقيبين عماد سامي وأحمد رزق معاون مباحث المركز من ضبط المتهمين وهم عاطل وزوجته وسائق، وسيارة، وبحوزتهم نصف كيلو هيروين و39 ألف جنيه وسلاح ناري.

وبالكشف على المتهمين تبين أنهما هاربان من 20 جناية سلاح ومخدرات، وحكم بالسجن المؤبد بواقعة سرقة بالإكراه تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.