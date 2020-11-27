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محمود مسلم

ألمانيا تكسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

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أ.ش.أ
11:11 ص | الجمعة 27 نوفمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا، بواقع 22806 إصابات، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و6 آلاف و394 حالة.

وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 15586 حالة بعد تسجيل 426 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

يشار إلى أن ألمانيا الدولة رقم 12 في العالم، التي تكسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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