"الدفاع الروسي": تطعيم أكثر من 400 ألف جندي ضد كورونا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، بدء تطعيم أكثر من 400 ألف جندي في روسيا ضد فيروس كورونا.

وقال شويجو في اجتماع لمجلس الإدارة العسكرية: "بدأ تطعيم أفراد القوات المسلحة ضد فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر إجمالا تلقي أكثر من 400 ألف جندي اللقاح، بناء على توجيهات الرئيس"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأشار شويجو إلى أن أكثر من 2.5 ألف جندي تم تطعيمهم إلى الآن، بحلول نهاية العام، سيزداد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم إلى 80 ألفًا.

كما تحدث الوزير عن الأبحاث العسكرية الجارية حول استخدام بلازما الأفراد العسكريين الذين تلقوا اللقاح ويملكون نسبة عالية من الأجسام المضادة لعلاج عدوى فيروس كورونا.

وقال شويجو: "لقد أظهر تطبيق هذه التقنية فاعليتها عند حدوث مضاعفات حادة للمرض، ويشارك في البحث حاليًا أكثر من 500 من العسكريين المُلقحين".

أكدت روسيا أن لقاحها "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوّره مركز أبحاث غاماليا في موسكو، فعّال بنسبة 95%.

وأشار بيان صادر عن المركز ووزارة الصحة الروسية، والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح، إلى أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوّعين بعد 42 يوماً من حقن الجرعة الأولى.

وكانت روسيا قد سجلت في أغسطس أول لقاح لفيروس كورونا في العالم وحمل اسم "سبوتنيك"، على اسم قمر اصطناعي من الحقبة السوفيتية، ولكن قبل القيام بتجارب سريرية واسعة النطاق.

وأبلغ مطورو اللقاح منذ ذلك الحين أن نتائج الاختبار المؤقتة أظهرت أنه فعال بنسبة 92%، أي أقل بقليل من منافسيه الدوليين اللذين طورتهما فايزر وموديرنا الأمريكيتان.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 27543 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 7918 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2215533 إصابة.