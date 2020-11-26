من روسيا وأمريكا وبريطانيا.. خريطة لقاحات كورونا التي تنتظرها مصر

مع استمرار العد التنازلي لإعلان الشركات الدوائية العاملة نحو الوصول للقاح مُعالج لفيروس كورونا، وسط تنافس دوائي بين الشركات الروسية والبريطانية والأمريكية، الآملة في الحصول على لقب منقذ العالم من جائحة كورونا، تواصل الحكومة المصرية ووزارة الصحة سعيها نحو البحث عن اللقاح الآمن والذي سيثبت فعاليته من حيث التجارب الإكلينية، وترصد "الوطن" قائمة بأبرز اللقاحات التي تنتظر وزارة الصحة فعاليتها لإتمام التعاقد الرسمي بشأنهم.

فايزر ينتظر التصديق في 10 ديسمبر

لقاح شركة فايزر ومُعد بيوتنيك الألماني، حيث ما زالت تنتظر مصر نتائج التجارب الإكلينكية، في حين تقدمت شركة فايزر Pfizer الأسبوع الماضي إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الخاص بها، وستناقش الهيئة الأمريكية ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ يوم 10 ديسمبر المقبل.

لقاح أكسفورد من إنتاج شركة استرازينكا للأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وجامعة أكسفورد، تم الإعلان قبل 3 أيام أن اللقاح فعّال بنسبة 70% للوقاية من المرض. وأوضح المختبر أنها نتائج موقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في بريطانيا والبرازيل.

لقاح سبوتنيك من إنتاج المركز الوطني الروسي للأوبئة والأحياء الدقيقة بالشراكة مع صندوق الاستثمار المباشر الذي تديره الحكومة الروسية، ويُطلق اسمه Sputnik V، حيث أعلنت إحدى الشركات الدوائية الوطنية المصرية إنها تتطلع إلى الانتهاء من التجارب السريرية المتعلقة بلقاح كورونا الروسي في مصر سريعا"، للبدء في التصنيع بشكل عاجل لتوفيرة محليا

يعتمد لقاح سبوتنيك الروسي Sputnik V على منصة ناقلات للفيروسات الغدية البشرية مدروسة جيدًا، والتي أثبتت أنها آمنة وفعالة مع عدم وجود آثار جانبية طويلة المدى في أكثر من 250 تجربة سريرية على مستوى العالم، أجريت خلال العقدين الماضيين، "في حين أن تاريخ الاستخدام من الفيروسات الغدية البشرية في تطوير اللقاح كانت في عام 1953.