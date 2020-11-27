وفاة فني أشعة بمستشفى قفط التعليمي في قنا بفيروس كورونا

توفي فني أشعة بمستشفى قفط التعليمي، صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل غرفة العزل بمستشفى العديسات بالأقصر.

وقالت مديرية الصحة بقنا، في بيان لها: "رحل عن دنيانا شهيد مكافحة جائحة كورونا الإنسان المحب الخدوم الشهيد عمر سعد حجازي، اللهم احشره في زمرة النبيين والشهداء والصالحين".

وتقدم الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، وجميع العاملين بالقطاع الطبي، بخالص العزاء والمواساة إلى أهل الفقيد.

وقال "تواضروس"، إنه أعيد تخصيص مستشفى قفط التعليمي لحجر الحالات المصابة بكورونا، بعد إنهاء عملها في العزل خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدل الإصابات، إلى جانب استمرارها في تقديم خدمات الغسيل الكلوي، وخدمة الاستقبال والطوارئ للأمراض الأخرى.

شددت مديرية الصحة بقنا، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مع تطبيق باقي الإجراءات الإحترازية، مثل المواظبة علي غسل الأيدي، والتخلص الآمن من الكمامات، واتباع الأساليب الآمنة عند العطس والكحة.

وقالت المديرية، إن ذلك نظرا لما تشهده جميع البلاد المجاورة لمصر، وبعض الدول الأوروبية والأمريكية، من بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مع انخفاض درجات الحرارة، والتزاحم في المحلات التجارية والكافيهات ووسائل المواصلات وقاعات الأفراح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 67 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102268 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سجلت 368 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 11 حالة جديدة.