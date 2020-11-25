وزير الصحة التركي: البلاد تشهد ذروة ثالثة من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن بعض المناطق في البلاد تشهد ذروة ثالثة من وباء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تركيا سجلت مستوى قياسيا جديدا في الوفيات جراء الفيروس.

وذكر قوجة اليوم الأربعاء، أن ولايات إسطنبول وإزمير وقوجه إيلي وغازي عنتاب بين المناطق التي تشهد "ذروة ثالثة" من الجائحة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

أعلن وزير الصحة التركي، عن تسجيل 6814 ألف إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، بمختلف أنحاء تركيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار قوجة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 467 ألفًا و730 إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 12 ألفًا و840 حالة وفاة، بعد وفاة 168مواطنًا اليوم.

وأوضح قوجة أن الوزارة أجرت اليوم 164 ألفًا و547 فحصًا، للكشف عن فيروس كورونا، وأكد أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها حتى اليوم بلغت 17 مليونًا و733 ألفًا و520 فحصًا.

وكان قوجة قد أعلن عن "ذروة ثانية" لانتشار فيروس كورونا في تركيا في أوائل سبتمبر الماضي.

وكان رئيس حي بهتشلي إيفلر بمدينة إسطنبول، أحمد ريهان مختار، قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قفزة مرعبة في عدد إصابات فيروس كورونا، لتصل إلى 2200 شخص مصاب بفيروس كورونا، مطالبا الجميع بتوخي الحظر والالتزام بالتدابير اللازمة للوقاية من الإصابة بالوباء، ولمحاولة التخلص من الوضع المأساوي للحى.

وتأتي إصابات حي بهتشلي إيفلر بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية مؤخرا، وأعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفرض حظر التجوال بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا لمعدلات خطيرة وصلت إلى 5 آلاف إصابة في اليوم الواحد، فضلًا عن ارتفاع حالات الوفيات، إلا أن معدل الإصابات مازال في ارتفاع منذرا بوضع صحي كارثي في تركيا.