سيدة أوسيم: "جوزي اختار اللعبة من فيلم إباحي وأنا طبقتها عليه وقتلته"

كشفت تحريات المباحث عن أن سيدة أوسيم المتهمة بقتل زوجها خلال لعبة جنسية، استشاطت غضبًا من زوجها بعد أن شاهدت صورًا تجمعه بـ 3 فتيات داخل نادٍ ليلي، فاحتدم الخلاف بينها وبين زوجها وطلبت الطلاق منه لكنه رفض بزعم الحفاظ على الحياة الزوجية لتربية نجلهما الوحيد.

وشرحت الزوجة في محضر الشرطة تفاصيل جريمتها بقولها: "جوزي هو اللي اختار اللعبة الجنسية من فيلم إباحي وأنا طبقتها عليه وخنقته عشان كان بيحرق دمي بعلاقاته النسائية الكتير"، وأنها استغلت تقييد زوجها من قدميه ويديه من الخلف، بينما كانت هي تواصل إثارته جنسيًا عن طريق الضرب والاعتداء عليه، وأثناء ذلك أمسكت بإيشارب وقامت بلفه حول رقبته وخنقته حتى الموت قبل أن تتركه جثة هامدة وتغادر المنزل هاربة من مسرح الجريمة.

دخلت الزوجة في نوبة بكاء خلال التحقيق معها مدعيًا أن زوجها تعمد إهانتها منذ مدة زواجهما وعمرها 3 سنوات، وأنه لم يدرك أنه أب لطفل عمره سنتين ويكبر يومًا تلو الآخر وما زال والده يمارس علاقاته المشبوهة مع فتيات الليل في شارع الهرم وغيرها من الملاهي، وأنها تحدثت معه كثيرا ليتوقف عن أفعاله لكنه لم يلتفت لحديثها.

وأضافت الزوجة أنها فكرت في قتله خلال الألعاب الجنسية التى ينقلها عن الأفلام الإباحية، وأنها طبقت تلك اللعبة عليه ونجحت في خنقه حتى الموت، وأنها لم تحسن التصرف بعد تنفيذ الجريمة فخافت من القبض عليها فلجأت إلى الهروب مسرعة من منزل الزوجية بصحبة طفلهما.

ونفت الزوجة مشاركة أي شخص معها في الجريمة سواء بالتنفيذ أو التحريض، وأن دافع الانتقام لديها من زوجها كان السبب الرئيسي في قتله.

الشك عرف طريقه إلى والد المجني عليه، فنجله لم يتصل به طوال 3 أيام، انتابه القلق وبدأ هو في الاتصال بابنه مرات كثيرة فلم يرد عليه، توجه إلى منزله فكانت الصاعقة، وجده جثة هامدة داخل غرفة نومه، بينما اختفت زوجته.

حرر الأب محضرًا في مركز شرطة أوسيم بالعثور على نجله جثة هامدة، انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مسرح الجريمة وناظرت جثمان الشاب الثلاثيني.

وأظهرت المناظرة وجود كدمات في الوجه والعين وآثار اختناق حول الرقبة، جرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة بتشريحه لبيان أسباب الوفاة.

قررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد بعد أن واجهتها النيابة بأدلة الاتهام واعترفت بتفاصيل جريمتها كاملة أمام النيابة العامة.