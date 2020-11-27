طقس دوري أبطال أفريقيا.. أمطار خفيفة على القاهرة رعدية ببعض المناطق

يشهد طقس اليوم الجمعة أجواء لطيفة بالتزامن مع مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي النادي الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية معتدل على جنوب سيناء لطيف على شمال الصعيد نهارا.

ووفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، فإنه من المتوقع أن يسود طقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية ومائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق الوجه البحري، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق على السواحل الشمالية.

من جهته كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية ورشيد ودمياط وبلطيم ومتوسطة على بعض المناطق من بورسعيد والعريش ورفح.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بلطيم)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد- العريش- رفح).

وجاء درجات الحرارة كما يلي

:القاهرة 20 14

الإسكندرية 19 16

وادي النطرون 20 15

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 19 15

بلطيم 20 14

مطروح 19 14

السلوم 18 14

سيوة 18 10

بورسعيد 20 15

دمياط 20 16

الزقازيق 21 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 20 13

رفح 20 13

رأس سدر 21 15

نخل 20 08

نويبع 25 18

طابا 21 14

كاترين 18 08

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 18

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 23 10

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 26 13

الأقصر 25 12

أسوان 25 12

إدفو 25 11

أبوسمبل 26 11

الوادي الجديد 24 18

شلاتين 27 17

أبورماد 27 18

حلايب 25 19

رأس حدربة 25 18

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس غدا الجمعة على محافظات مصر، إذ متوقع أن يسود طقس لطيف على الوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية معتدل على جنوب سيناء لطيف على شمال الصعيد نهارا.

أما ليلا، فمن المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية ومائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجويةويتوقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق الوجه البحري، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق على السواحل الشمالية.

وجاء درجات الحرارة كما يلي:القاهرة 20 14

الإسكندرية 19 16

وادي النطرون 20 15

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 19 15

بلطيم 20 14

مطروح 19 14

السلوم 18 14

سيوة 18 10

بورسعيد 20 15

دمياط 20 16

الزقازيق 21 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 20 13

رفح 20 13

رأس سدر 21 15

نخل 20 08

نويبع 25 18

طابا 21 14

كاترين 18 08

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 18

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 23 10

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 26 13

الأقصر 25 12

أسوان 25 12

إدفو 25 11

أبوسمبل 26 11

الوادي الجديد 24 18

شلاتين 27 17

أبورماد 27 18

حلايب 25 19

رأس حدربة 25 18