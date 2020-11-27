القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي أبطال إفريقيا

ينتظر الجماهير الحدث الأبرز، اليوم، مباراة نهائي أبطال إفريقيا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك على قنوات "beIN Sports HD 7"، و"beIN Sports HD 1" بتعليق عصام الشوالي.

قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كما يمكن مشاهدة المباراة على قنوات مفتوحة وهى قناة تايم سبورتس الأرضية بتعليق مدحت شلبي، وستنقل المباراة أيضا قناة "tvt" التوجولية، التي تظهر على القمر: Eutelsat W1 10 E، والتردد هو11747، 27500 أفقي.

طريقة تحويل الدش لإريال أرضي

ويمكن تحويل طبق الدش إلى "إريال" أرضي دون الحاجة لشرائه، من خلال شراء "محول"، وفصل سلك الريسيفر وتركيبه في أحد جهات المحل، على أن يتم تركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون بمدخل الإريال، ويبدأ سعر المحول من 5 جنيهات لـ10 جنيهات.

نتائج المسحات الطبية لكورونا للاعبي الأهلي والزمالك

وكان محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن نتائج المسحات الطبية التي الخاصة بأعضاء فريقي الزمالك والأهلي، المشاركين في مباراة نهائي أبطال إفريقيا، وجاءت النتائج سلبية لجميع مسحات لاعبي فريق الزمالك عدا: يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش"، وفريق الأهلي جاءت النتائج سلبية لجميع المسحات، عدا: صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج.