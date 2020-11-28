تبدأ أسعار التذاكر من 600 جنيه.. تفاصيل حفل صابر الرباعي يوم 25 ديسمبر

يستعد الفنان صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات الكريسماس، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة 6 مساء، ومن المقرر أن يقدم "الرباعي" باقة من أبرز أغانيه مثل أجمل نساء الدنيا، أتحدى العالم، برشا برشا، شارع الغرام، على نار، ضاقت بيك، عزة نفسي.

أسعار تذاكر حفل صابر الرباعي يوم 25 ديسمبر

ويقام الحفل بمركز المنارة بجوار مسجد المشير طنطاوي، وتم طرح التذاكر بأسعار 600 جنيه للفئة السيلفر و900 جنيه للفئة الجولد و1200 جنيه للفئة البلاتنيوم و1500 جنيه للفئة الدياموند و1800 جنيه لفئة الـ"VIP".

وحددت الشركة المنظمة للحفل قواعد لحضور الحفل تتمثل في أن تكون الملابس رسمية ويتم دفع تذكرة كاملة لمن هم فوق الـ6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات، وممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات والمأكولات والمشروبات.

يُذكر أن الفنان التونسي من المقرر أن يقدم حفل في جمهورية الدومينكان، إحدى دول قارة أمريكا الشمالية وبحرالكاريبي، وذلك لمقابلة الجاليات العربية والشامية التي تعيش هناك، في الخامس عشر ديسمبر المقبل.

وكان صابر الرباعي، طرح منذ أيام، كليبه الجديد "جريدة الرجل الثاني"، الذي روج عنه على حسابه الرسمي على تويتر بكلمات الأغنية.

ودعم الفنان التونسي صابر الرباعي شعب لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت، حيث نشر عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو لعدد من نجوم الوطن العربي، يوجهون من خلاله رسالة للشعب اللبناني "كلنا معكم".