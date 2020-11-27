مات أمام طلابه.. سعفان يتابع عودة جثمان مدرس مصري توفى بالسعودية

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، للوقوف على ملابسات وفاة المدرس المصري محمد شعبان حسان، وذلك بمجرد علمه بالوفاة، فضلا عن متابعة إجراءات نقل جثمانه بالتنسيق مع القنصلية، ومتابعة مستحقاته المالية.

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لخال المتوفى المتواجد معه بالدمام، وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي أشار فيه أحمد رجائي رئيس المكتب بالرياض إلأ أنه تم التواصل مع إدارة المدرسة وتبين وفاته بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وهو ما زال على رأس العمل.

ولفت الملحق العمالي، إلى أن المواطن المصري محمد شعبان حسان، الذي يبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل معلم حاسب آلي بمدارس النخبة العلمية الأهلية بالمنطقة الشرقية بالدمام، قد وافته المنية يوم 25 نوفمبر الجاري في أثناء أداء واجبه وتقديم الشرح للطلاب على منصة التعليم عن بعد.

وعندما لاحظ الطلاب سقوطه وغيابه عن الوعي أبلغوا إدارة المدرسة وعند نقله إلى المستشفى تبين وفاته بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية.

وأضاف الملحق العمالي أنه تم إبلاغ أهله وذويه بمصر والذين قاموا بتوكيل خاله والمتواجد معه بالدمام لإنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مسقط رأسه بمدينة الروضة بمحافظة دمياط، وقد تم إنهاء إجراءات استخراج شهادة الوفاة من القنصلية العامة بالرياض وجارٍ اتخاذ إجراءات شحن الجثمان إلى مصر، وتم تقديم واجب العزاء والمواساة نيابة عن وزير القوي العاملة محمد سعفان والتواصل المستمر لإتمام الإجراءات اللازمة نحو إنهاء صرف مستحقاته المالية لدى إدارة المدرسة، ولدى هيئة التأمينات الاجتماعية نظرا لوفاته في أثناء العمل وبسببه بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وإعلام الوراثة.