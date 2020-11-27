الوداع الأخير للحقوقي حافظ أبوسعدة يقتصر على المقربين بسبب كورونا

في مشهد اقتصر على المقربين وعدد قليل من المحبين، شيع جثمان الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من مسجد حسين صدقي بالمعادي، حيث تسببت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في غياب عدد كبير من محبيه وأصدقائه وعدد من الشخصيات العامة المقربة، التي حرصت على توديع الراحل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوفى الحقوقي حافظ أبو سعدة، أمس، عن عمر يناهز 55 عاما، إذ أعلنت زوجته نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، خبر الوفاة عبر حسابها، إذ كتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "حب عمري وأبو أولادي وأعظم رجل شفته وعشت معاه، وطول عمرى مسنودة عليه الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي، لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له وادعولنا".

وحافظ أبو سعدة سياسي مصري وناشط في مجال حقوق الإنسان، تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كما أنه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، لكن حالته الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة حتى وافته المنية.