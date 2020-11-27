صور.. قبطيتان تحضران خطبة وصلاة الجمعة في رأس البر بدمياط

تصدرت صورة قبطيتين تفتتحان أحد المساجد بمدينة رأس البر السياحية بمحافظة دمياط المشهد؛ إذ حرصت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على حضور صلاة الجمعة، والاستماع للخطبة من وزير الأوقاف، وجلستا والمرافقات لهما في المكان المخصص للسيدات.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، 3 مساجد بمدينة رأس البر، بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، والدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف.

وبدأ الافتتاح بمسجد الصفا في منطقة الشيخ ضرغام الجديدة، والذي نفذت جميع الأعمال به بالجهود الذاتية، بمساحة إجمالية 450 م٢، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، ثم مسجد النخيل بشارع شاطئ النخيل، الذي أنشأ حديثا بمشاركة المجتمع المدني، بتكلفة 11 مليون جنيها، على مساحة 1000 م٢.

وكان المسجد الثالث والأخير "الرحمة بالسوق الكبير"، الذي نقلت شعائر خطبة صلاة الجمعة من ساحته، عبر الهواء مباشرة بشاشة التليفزيون المصري، وألقى الخطبة الدكتور مختار جمعة، والتي جاءت تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" .

ويتكون المسجد من صحن على مساحة 900 م٢، ودور علوى وسندرة على مساحة 200 م٢، بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه، بالمشاركة بين وزارة الأوقاف والمجتمع المدني، بقيمة 3 ملايين جنيه.

وأشاد وزير الأوقاف والسفيرة نبيلة مكرم بالطراز المعمارى الداخلي والخارجي لهذه المساجد، والتي تعكس صورة الطراز الإسلامي.

وأكدت محافظ دمياط تقديرها الشديد لجهود وزارة الأوقاف والمجتمع المدني، لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وعمارة المساجد؛ إذ شهدت المحافظة مؤخرا افتتاح 31 مسجدا بمناطق مختلفة خلال شهرين.