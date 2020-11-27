وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط يستمعان لخطبة الجمعة من وزير الأوقاف

قالت مها سالم المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن خطبة الجمعة ستتناول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتشهد مظهرا من مظاهر مصر السمحة بحضور الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحافظ دمياط منال عوض، ليستمعا إلى الخطبة من وزير الأوقاف.

وكتبت مها سالم عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "شوفوا خطبة الجمعة النهاردة.. مش بس علشان تتناول مخاطر الهجرة غير الشرعية.. دي بتشهد صورة مصر الحقيقية".

وأضافت سالم: "الوزيرتان نبيلة مكرم ومحافظ دمياط منال عوض هيحضروا من غرفة السيدات ليستمعا إلى الخطبة من وزير الأوقاف.. التعايش حقيقة نعيشها.. مفيش زي مصر".

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة سيكون تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، لما تقتضيه طبيعة المرحلة.