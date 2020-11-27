صور.. محافظ دمياط تستقبل وزير الأوقاف والسفيرة نبيلة مكرم

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمكتبها منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على هامش زيارتهما اليوم للمحافظة، لافتتاح الندوة التثقيفية للأئمة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها، التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، فضلا عن إطلاق إشارة البدء لعدد من المساجد بمدينة رأس البر.

وتناول اللقاء الذي حضره إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، والدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، مناقشة آليات مد جسور التواصل بين المحافظة ووزارتي الأوقاف والهجرة، وبحث محاور الخطة المُتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية، وسبل التوعية بمخاطرها من خلال أئمة الأوقاف.

وأشادت محافظ دمياط بالدور الذي تلعبه وزارتا الأوقاف والهجرة في مكافحة هذه الظاهرة، التي تأتي ضمن محاور مبادرة "مراكب النجاة".