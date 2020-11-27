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إصابة فرد شرطة في انقلاب سيارة تابعة للأمن المركزي بأسيوط

كتب:

سعاد أحمد
02:53 م | الجمعة 27 نوفمبر 2020
حادث سير " أرشيفية "

حادث سير " أرشيفية "

أصيب فرد شرطة بإصابات خفيفة في حادث انقلاب سيارة لوري شرطة، تابعة للأمن المركزي بطريق "أسيوط - البحر الأحمر".

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة، بطريق "أسيوط - البحر الأحمر، وإصابة شخص.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة لوري، تابعة للأمن المركزي بطريق البحر الأحمر، كيلو 60 اتجاه سوهاج، أسفر عنه إصابة فرد شرطة بإصابات خفيفة، ولا توجد إعاقة بالطريق، وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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