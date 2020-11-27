النمسا: قوات "كوبرا" جاهزة للتدخل السريع لمواجهة تهديدات الإرهاب

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أن قوات الانتشار السريع لمكافحة الإرهاب "كوبرا" جاهزة للتدخل السريع لإحباط أي هجوم إرهابي في البلاد، مشيرا إلى أنه تم تزويدها بالمعدات الثقيلة والمتطورة لتصبح في أفضل قدرات على مستوى الاتحاد الأوروبي والعالم.

وقال نيهمر، في بيان لوزارة الداخلية، اليوم، أن هذه القوات تتمركز في ثمانية مواضع رئيسية في ولايات النمسا المختلفة وتستطيع الوصول إلى موقع أي هجوم فى المناطق الحضرية خلال دقائق قليلة وتصل إلى المناطق النائية في مدة لا تتجاوز 70 دقيقة.

وأشار الوزير إلى فخره الشديد بقوات "كوبرا"، لافتا إلى أنهم يقومون بأشياء لا تصدق في أصعب المواقف وأخطرها لحماية المجتمع ودعم زملائهم في قوات الأمن.

وأوضح الوزير أن انتشار قوات "كوبرا" يحدث في حالات معينة مثل التهديدات الإرهابية مثلما حدث في الهجوم الإرهابي في فيينا أوائل الشهر الجاري، إضافة إلى غيرها من المواقف الخطرة.

وأكد الوزير أن النمسا أصبحت نموذجا يحتذى به للعديد من الدول الأوروبية الأخرى في تدريب وتسليح قوات مكافحة الارهاب، مشيرا إلى أن مهامهم تتركز بشكل أساسي في المناطق الحضرية والمؤسسات الحكومية ومراكز التسوق والمعالم السياحية وفي تأمين البنية التحتية الحيوية مثل المطارات.