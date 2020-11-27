تونس: وضع كورونا الوبائي غير مستقر.. ونسعى للحد من الخسائر

أكد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، أن الوضع الوبائي في تونس جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يزال غير مستقر، مشيرًا إلى أن المساعي منصبة في الوقت الراهن على الحد من الخسائر.

وأضاف مهدي، في تصريحات اليوم، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ما تزال مرتفعة، وأن التقديرات تشير إلى إصابة 12% من المواطنين، فيما تجاوزت الوفيات حاجز 3 آلاف حالة.

وأشار إلى أنه وبحسب التوقعات، فإن ذروة الإصابات بالفيروس، ستكون في منتصف ديسمبر المقبل، موضحا أن تأثير الموجة الثالثة سيكون محدودًا، إذا تم الالتزام بالإجراءات الوقائية.