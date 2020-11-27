مصرع سيدة انهار جدار منزل عليها بالرشاوين غرب الأقصر

لقيت سيدة مصرعها في منطقة الرشاوين بجبل الرزيقات بحري، بمدينة أرمنت غرب الأقصر، اليوم، إثر انهيار جدار منزل عليها.

وانتشل جثمان السيدة من أسفل الأنقاض، ونقل إلى مستشفى أرمنت غرب الأقصر، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقى اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة النجدة، يفيد انهيار جدار منزل على سيدة بمنطقة الرشاوين بجبل الرزيقات بحري.

وعلى الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية بمديرية الأمن، ورجال وحدة مباحث أرمنت بقيادة المقدم أحمد المراغي إلى موقع الحادث، وتبين مصرع سيدة أسفل الجدار، ونجح رجال الدفاع المدني في استخراج الجثة من تحت الأنقاض، ونقلت إلى مشرحة مستشفى أرمنت، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يذكر أن محافظة الأقصر شهدت واقعة مأساوية تمثلت في مقتل شاب عن طريق الخطأ، في أثناء مشاركته في الاحتفالات بفوز أحد المرشحين لمجلس النواب.

وتلقى مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد مقتل نور ناصر أنور سليمان، يبلغ من العمر 18 عاما، طالب بالثانوي الفني، مقيم بمنطقة منشأة العماري، إثر إصابته بطلق ناري في أثناء مشاركته في الاحتفال بفوز النائب بهاء أبو الحمد، بعضوية مجلس النواب.

ودلت التحريات التي تمت بمعرفة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، أنه عقب إعلان نتيجة البيان الإحصائي العددي لصالح المرشح المذكور، بفوزه بمقعد في مجلس النواب، بعد منافسة شرسة بينه والمرشح عبدالرحمن بشاري، تجمع أنصار الفائز ومحبوه للاحتفال بالفوز، وبدأ إطلاق وابل من الأعيرة النارية من قِبل الحضور.

وخرج طلق ناري عن طريق الخطأ من أحد المهنئين، استقر في جسد الطالب في أثناء جلوسه وسط الحضور أردته قتيلا، وتحولت الفرحة بفوز النائب إلى مأتم، ونقل إلى مستشفى الأقصر العام جثة هامدة.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الحادث وظروفه وملابساته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.