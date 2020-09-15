مقتل مزارع على يد جاره بسبب ري الأرض الزراعية غرب الأقصر

لقي مزارع مصرعه، اليوم، في مشاجرة بسبب خلاف على ري الأرض الزراعية بمدينة أرمنت في الأقصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة أرمنت بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب مشاجرة بين مزارعين ومقتل أحدهما بمنطقة "حاجر أرمنت الحيط".

وانتقلت قوة من مباحث المركز وتبين نشوب مشاجرة بين مزارعين "مؤمن والطيب" بسب تحويل مسقى لري الأرض الزراعية، قام على أثرها الأول بالاعتداء على الثاني بآلة حادة "منجل" ما نتج عنه قطع بالوريد ووفاته في الحال.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أرمنت التخصصي، وقام القاتل بتسليم نفسه لمركز الشرطة، وجار استكمال التحقيقات قبل العرض على النيابة العامة.