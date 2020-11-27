اختلس 10 دراجات نارية.. سجن ضابط شرطة وإيقافه عن العمل لمدة عامين بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم، بسجن ضابط شرطة مقيم بالشرقية سنة مع الشغل وعزله لمدة عامين من وظيفته، ورد قيمة ما اختلسه بغرامة مساوية للمبلغ المختلس، كما ألزمته بالمصروفات الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس إيقافًا شاملا لكافة آثاره الجنائية المترتبة عليه لمدة 3 سنوات، كما قضت المحكمة في ذات القضية بسجن مزارع غيابيا سنة مع الشغل عما أُسند إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية.

تعود أحداث القضية إلى فبراير من عام 2018 عندما أحال المستشار محمد البرلس المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المتهمين إلى محكمة جنايات قنا، دائرة مركز قوص، ووجّه للمتهم الأول، على أحمد إبراهيم، 28عامًا، بصفتة موظفًا عامًا "معاون ضبط مركز شرطة قوص" تهمة اختلاس منقولات وجدت فى حيازته بسبب وظيفته عبارة عن عشر دراجات نارية، في أعقاب تسلمها بسبب وظيفته لنقلها الى مخزن المضبوطات الرئيسي.

وكشفت التحريات ارتباط تلك الجريمة بجناية أخرى، حيث اشترك المتهم الأول مع آخر، مجهول، أثناء تأدية وظيفته في تزوير الدفتر المعد لاستلام أحراز الدراجات النارية محل الاتهام السابق بأن اتفق معه للتوقيع على ذلك الدفتر عوضًا عنه وساعده بأن أرشده عن محل تواجد الدفتر وموضع البند المراد التوقيع عليه فتمت الجريمة بناء على الاتفاق.

كما وجّه المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للمتهم الثاني ويدعى "الكحيل عبد الوهاب أحمد محمد" تهمة الاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن تلاقت إرادتهما على ارتكابها وساعده بنقل الدراجات النارية محل الواقعة إلى وجهة اختلاسها بفناء مسكنه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

وقيدت القضية تحت رقم 7360 لسنة 2019 جنايات قوص والمقيدة برقم 360 لسنة 2019 كلى قنا وبرقم 241 لستة 2019 حصر أموال عامة وبرقم 54 لسنة 2019 جنايات.