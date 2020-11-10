صور.. "الداخلية" تكرم ضابط شرطة على فوزه ببطولة عالمية لكمال الأجسام

استقبل وفد من وزارة الداخلية، العقيد أحمد سامي السيد الضابط بالإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي، حال عودته للبلاد، وذلك في إطار تكريمه على الإنجاز الذي حققه وحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأساتذة والفيزيك لكمال الأجسام، التي أُقيمت بدولة إسبانيا.

كما حصل على المركز الخامس فى بطولة العالم للرجال، وتمّ اختيار العرض الذي قدمه خلال البطولة كأحسن عرض من قِبل الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ولقب بـ"بطل الجمهور"، نظراً للمستوى المتميز والراقي الذي ظهر به خلال مشاركته في البطولة.