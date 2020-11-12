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عاجل.. السجن 15 عاماً لعامل بتهمة الشروع في قتل ضابط شرطة بقنا

كتب:

رجب آدم
06:17 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
جنايات قنا

جنايات قنا

قضت محكمة جنايات قنا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وأحمد عبدالحي قوره، بسجن متهم بالشروع فى قتل ضابط شرطة 15 عامًا.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس ٢٠١٦ عندما وردت معلومات بقيام "محمود.م.ب" 32 عامًا، عامل، ومقيم بقرية الأشراف الشرقية بمركز قنا، بحيازة أسلحه نارية و ذخائر.

وقامت قوه بقيادة النقيب محمد إيهاب خلف الله، رئيس مباحث مركز قنا بمداهمة المنزل، إلا أن المتهم بادر بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية قاصدا قتل رئيس المباحث، ما نتج عنه إصابته بطلقات نارية فى الساق، وتم إحالة المتهم لمحكمة جنايات قنا بتهمة الشروع فى القتل ومقاومة السلطات.

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