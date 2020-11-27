"رشاد وصبحي" يفتتحان ملاعب ومجمع اسكواش "مستقبل وطن" بعد التطوير

بدأت منذ قليل، احتفالية حزب مستقبل وطن، لتكريم أعضاء فرق كرة القدم، والكاراتيه، على ما حققوه من نتائج خلال الفترة السابقة، وذلك بعد وصول الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وافتتح منذ قليل المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الملاعب الرياضية الجديدة لنادي حزب مستقبل وطن منها ملاعب كرة القدم ومجمع الاسكواش، وبعض منشآت النادي بعد تطويرها ورفع كفاءته، وذلك بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

من جانبه، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، إن ما تمت مشاهدته من إنجازت لنادي مستقبل وطن جاءت بعد جهد عامين، لم يهدأ فيهما الجميع من أجل إنجاز كل هذا.

ووجه "رشاد" التحية والتقدير في ختام كلمته لوزير الشباب والرياضة على جهوده ودعمه لجميع الأندية المصرية.

وتشهد الاحتفالية توقيع عقود الأجهزة الفنية واللاعبين للفريق الأول لكرة القدم، وكرة القدم النسائية، كرة الصالات "الخماسي"، قطاع الناشئين، افتتاح ملاعب كرة القدم، مجمع الاسكواش، وبعض منشآت النادي بعد تطويرها ورفع كفاءتها.

وحضر الافتتاح عدد من قيادات الحزب ونوابه بمجلسي النواب والشيوخ أبرزهم المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، وعاطف ناصر عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب محمد الجارحي أمين أمانة الشباب المركزية، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، والنائب أحمد الجندي عضو مجلس الشيوخ والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة النادي، والنائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد أمانة الثقافة والرياضة والفنون.

وقام بتقديم الحفل عبدالحميد العمدة الأمين المساعد لأمانة الإعلام المركزية بمستقبل وطن.

وخلال الاحتفالية تم تكريم أعضاء فرق كرة القدم، والكاراتيه، على ما حققوه من نتائج خلال الفترة السابقة، كما تم توقيع عقود الأجهزة الفنية واللاعبين للفريق الأول لكرة القدم.

وشهدت الاحتفالية تنظيم عدد من العروض الفنية والترفيهية والثقافية والرياضية، وتمكن نادي مستقبل وطن لكرة القدم، من الصعود إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية، الأمر الذي لقى إشادة وفرحة بين قيادات ومسئولي حزب مستقبل وطن.