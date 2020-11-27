عاجل.. انتشار أمني في استاد القاهرة لتأمين أرض الملعب وممر اللاعبين

انتشرت قوات التأمين في استاد القاهرة لتأمين أرض الملعب وممر اللاعبين، خلال اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة إفريقيا، وأجرى رجال الأمن "بروفات" لتأمين مراسم تسليم الكأس والجوائز للفريق الفائز، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع، قائلا: "تم وضع خطة أمنية شاملة لخروج المباراة بالشكل الأمثل، وبداية المباراة ستكون في التاسعة مساء، وفتح البوابات سيكون في الساعة الخامسة، وإغلاق البوابات في الساعة الثامنة مساء، والحضور في ملعب المباراة سيتراوح بين 225 إلى 250 شخصا، شاملا حضور الأهلي والزمالك والاتحاد الإفريقي والجماهير والصحفيين".

وأوضح مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إن هناك إجراءات إحترازية مشددة بشأن فحص الحضور، قائلا: "سيتم قياس درجة حرارة الحضور ولو هناك شخص درجة حرارته مرتفعة سيتم فحصه فورًا من قبل اللجنة الطبية في الملعب ولن يدخل الاستاد وهناك إجراءات مشددة لحماية الحضور من الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم تطبيق التباعد بين الحضور".