وفقا للقرارات الحكومية.. مواعيد غلق المقاهي الليلة  

يستضيف استاد القاهرة الليلة، مباراة القرن المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث قررت الهيئة الوطنية للإعلام إذاعتها على التردد الأرضي لقناة on time، حيث ينتظر الجماهير الحدث الأبرز، اليوم، مباراة نهائي أبطال إفريقيا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتستعرض "الوطن" مواعيد غلق المقاهي اليوم بالتزامن مع مباراة الأهلي والزمالك، فمن المتوقع ازدحام المقاهي بالجمهور لمشاهدة المباراة.

مواعيد غلق المقاهي اليوم

تغلق المقاهي أبوابها في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر سابقا، حيث قرر مجلس الوزراء مد فترة عمل المقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، بدلا من العاشرة مساءً، وذلك خلال قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 يوليو 2020، وتستمر حتى 30 نوفمبر 2020.

ومن المقرر أن تغلق المقاهي والمطاعم في فصل الشتاء بدءً من الساعة 11 مساء، وفى موسم الصيف يتم مد العمل ساعة إضافية بحيث يصبح غلق المقاهي والمطاعم الساعة 12 مساء بعد مواعيد غلق المحلات بساعة، وذلك اعتبارا من 1 ديسمبر 2020، وذلك وفقًا للقرار الذي أصدرته وزارة التنمية المحلية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك على قنوات "beIN Sports HD 7"، و"beIN Sports HD 1" بتعليق عصام الشوالي.

قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كما يمكن مشاهدة المباراة على قنوات مفتوحة وهى قناة تايم سبورتس الأرضية بتعليق مدحت شلبي، وستنقل المباراة أيضا قناة "tvt" التوجولية، التي تظهر على القمر: Eutelsat W1 10 E، والتردد هو11747، 27500 أفقي.