عاجل.. السيسي عن إزالات "عزبة الهجانة": "بنعوضهم ونقعدهم في شقق كويسة"

اطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أهالي منطقة "عزبة الهجانة"، المقرر نقلهم من منازلهم إلى منازل جديدة مخططة وحضارية، في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق والمرافق.

وسأل الرئيس أحد القائمين على المشروع خلال جولته التفقدية اليوم، عن موقف "عزبة الهجانة"، ليرد المسئول بأنه بدأ نقل الأهالي منذ قرابة 3 أيام، حيث تم نقل 107 أسر حتى الآن لمنطقة مشروع "أهالينا"، مع إزالة 106 "بيوت" من أصل 516 منزلا، ومن المقرر الانتهاء من إزالتها خلال أسبوعين.

وأكد الرئيس أن الدولة تعوض هؤلاء المواطنين، قائلاً لمسئول المشروع: "بنعوض الناس، وبنقعدهم في شقق كويسة.. ولا إيه؟"، ليرد بأنه تم تسكينهم في مشروع "أهالينا"، وأنهم "مبسوطين".

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تفقد اليوم الجمعة، سير العمل ومعدلات الانجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد الي الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مروراً بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة / السويس، ومدينة القاهرة الجديدة.

وأطلع الرئيس علي تفاصيل الخطوات التنفيذية والانشائية بتلك المواقع من المشرفين الهندسيين، موجهاً بانشاء اكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين.

ووجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في انشاء التجمع السكني "أهالينا 3" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.