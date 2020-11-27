نائبات: الثقة والبساطه بوابة عبور انتصار السيسي لقلوب المصريين

أكدت عدد من نائبات البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، على اهتمام قطاع عريض من الشارع المصرى بمتابعة حوار السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بشغف نظرا لحالة الألفة التى سادت هذا الحوار المذاع عبر قناة "دي إم سي".

وأشارت النائبات إلى أن بساطة الأداء والهدوء والثقة التى تتميز بها انتصار السيسي، كانت سببا في التفاف ملايين المواطنين لمتابعة هذا اللقاء الهام.

ووصفت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، حوار قرينة الرئيس، بحوار القلوب الصافية، وقالت: "الشعب كان ينتظر هذا اللقاء الهام منذ فترة، ولاسيما أن قرينة الرئيس تتمتع بحس السيدة المصرية المثابرة التى تقف خلف زوجها".

وأشارت النائبة، إلى أن كل من شاهد واستمع إلى هذا الحوار وكيفية حديثها عن المصريين، تمنى عدم انتهاء هذا الحديث.

وطالبت النائبة أنيسة حسونة، بإجراء حوارات مستقبلية مع السيدة قرينة الرئيس، خاصة وأن فى جعبتها الكثير والكثير من الحكايات الإنسانية فى علاقتها بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إن حديث قرينة الرئيس كان فى شتى المجالات، وعكس ثقافتها واهتمامها بالعديد من الملفات، ومن بينها حينما ذكرت أن سيدات مصر عددهن 48.5 مليون، وأنها فخورة بحصول المرأة على 8 حقائب وزارية في عام 2019 بنسبة 24% من الوزارات، وهو ما يؤكد أنها تولى اهتماما كبيرا بوضع المرأة المصرية.

ووجهت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، التحية للسيدة انتصار السيسى، وقالت: "لم نشعر على مدار الحوار أنها قرينة الرئيس، ولكن كل الأسر المصرية كانوا يستمعون إليها بشغف وكأنها من أهل البيت، وهو ما أكسب هذا الحوار هدوءا وانسيابية.

وأشارت أبو السعد إلى أن السيدة انتصار السيسى، هى نموذج للسيدة المصرية التى تقف خلف زوجها وتتحمل مسئولياتها كاملة.

وكانت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أشارت خلال اللقاء الذى أجرى معها عبر قناة "دي أم سي"، أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، شغله الشاغل بلده، يحبها جدًا ويحب ناسها، ويسعد جدًا حينما تكون الأمور ماشية كويس فى كل حاجة، ولما بنقوله الناس فرحانة بالإنجازات يقول لسه معملتش حاجة".