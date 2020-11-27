عاجل.. السيسي يوجه بتنفيذ الهيئة الهندسية لامتداد مشروع "أهالينا" خلال عام

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من تنفيذ مشروع "أهالينا 3"، في قطعة الأرض المتواجدة بجوار مشروع "أهالينا 2"، والمخطط أن تكون على مساحة 54 فدانا خلال عام.

يذكر أن مشروعات "أهالينا" تنفذ لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وخاطب الرئيس، أحد المهندسين المشرفين على مشروعات تطوير الطرق خلال جولته اليوم في عدد من المحاور المرورية التي يتم العمل عليها حالياً، سائلاً إياه عن وجود امتداد لمشروعات "أهالينا"، والتي تم تنفيذها، ليقول إن هناك امتداد في حلوان لمشروع "أهالينا"، على مساحة 60 فدان، كما أن هناك قطعة أرض بجوار مشروع "أهالينا 2" على مساحة نحو 54 فدان.

وعقّب الرئيس، قائلاً: "تتعمل على طول.. كلم الهيئة الهندسية.. وخلال سنة يسلموها".

وأوضح الرئيس أن الهدف من ذلك أن يكون هناك أماكن لنقل المواطنين من أصحاب "الظرف الصعبة" إلى "حتت مبنية وزي الفل"، مخاطباً المهندس، قائلاً: "وده قرار يتنفذ".

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تفقد اليوم الجمعة سير العمل ومعدلات الانجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد الي الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مروراً بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة / السويس، ومدينة القاهرة الجديدة.

وأطلع الرئيس علي تفاصيل الخطوات التنفيذية والانشائية بتلك المواقع من المشرفيين الهندسيين، موجهاً بانشاء اكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين.

ووجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في انشاء التجمع السكني "أهالينا 3" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.