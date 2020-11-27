تفاصيل طرح 81 وحدة صناعية بمدينة العاشر من رمضان

81 وحدة صناعية تم طرحها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمباني المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعين (ب ، ج) بالمنطقة الجنوبية (6 ملايين م2) بمدينة العاشر من رمضان.

حيث تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح عدد من الأراضى والوحدات السكنية والصناعية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، أن تلك الوحدات الصناعية المطروحة، تتضمن عدد من الأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى أن مساحة الوحدة حوالي (702م2).

أما نظام تخصيص تلك الوحدات، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية.

مكان سحب كراسة الشروط:

وبالنسبة لخطوات التقديم لحجز وحدة صناعية ضمن الطرح الجديد، على العميل أن يقوم بشراء كراسات الشروط من مقر الجهاز بالكيلو 54 من طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوي.

موعد التقديم لحجز وحدة سكنية:

تقديم المستندات خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1/12/2020، وحتى الثلاثاء 15/12/2020.

موعد ومقر إجراء القرعة العلنية:

إجراء القرعة العلنية للإعلان عن العملاء الفائزين بالوحدات الصناعية المطروحة، يوم 29/12/2020، بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان.

"الوطن" يستعرض الأنشطة المتاحة للوحدات الصناعية المطروحة، خلال السطور التالية، وفقًا لتصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.

الأنشطة المتاحة للوحدات الصناعية المطروحة:

- تقدم الوحدات للاستخدام في أنشطة الصناعات الهندسية.

- تقدم الوحدات للاستخدام في أنشطة الصناعات الكيماوية.

- تقدم الوحدات للاستخدام في أنشطة الصناعات البلاستيكية.

- تقدم الوحدات للاستخدام في أنشطة الصناعات النسيجية.

- تقدم الوحدات للاستخدام في أنشطة الصناعات الغذائية.

- تقدم الوحدات للاستخدام في أنشطة الصناعات الخشبية.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن موعد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز، بـ مدينة العاشر من رمضان، على أن يبدأ من 6 ديسمبر المقبل، وحتى الأربعاء 27 يناير المقبل، للفائزين بها بالحيين (18 و20) بمدينة العاشر من رمضان.