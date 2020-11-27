"السيسي" يوجه بتنفيذ "أكبر توسعات مرورية" ممكنة في محاور "شرق القاهرة"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ "أكبر توسعة مرورية ممكنة" لحارات الطرق التي تفقد أعمال تنفيذها في نطاق محافظة القاهرة اليوم.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تفقد اليوم الجمعة سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد إلى الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مروراً بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة / السويس، ومدينة القاهرة الجديدة.

واطلع الرئيس علي تفاصيل الخطوات التنفيذية والانشائية بتلك المواقع من المشرفيين الهندسيين، موجهاً بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين.

وخاطب الرئيس المهندسين، مشيراً إلى تنفيذ 6 حارات من كل اتجاه في المنطقة التي تواجد فيها، وفي حال الحاجة لعمل كوبري يوصل لطريق "مصر – إسماعيلية" يتم تنفيذه.

وقال الرئيس إن الطرق الجديدة والتوسعات هي شرايين "تخدم على بعضها"، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة تغير من شكل ومضمون المناطق المنفذة فيها.

كما وجه الرئيس، خلال جولته اليوم، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني "أهالينا 3" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.