شيماء شريف تطرح كليب أغنيتها الخليجية "عروس الأطلسي"

طرحت المطربة شيماء شريف كليب أغنيتها الخليجية الجديدة، عروس الأطلسي، وهي من كلمات عبدالله السقاف وألحان أشرف عبد الوهاب وتوزيع ياسر ماجد وهندسة صوت عمار خاطر وإنتاج عفاف، وهي الأغنية التي تم تسجيلها في ستوديو صوت الحب وهي من إخراج سامي بساط ومن المقرر عرض الكليب علي شاشة روتانا.

وتقول كلمات الأغنية:-

وجَت بأخِر السهره وعيني رحبت فيها وهي متكبره مره ولا في شخص يعجبها وعيني تحسب خطاها وكل خطوه تخطيها وأقول لحظي كلمها وعندي قوم قربها ، تقيله موت ما تنظر وصعب أخاف انا اجيها ، أخاف تردني خاسر وانا ماأقدر احاربها ، عاشق من دمعي أبي أرويها ، وشوكها جارحني مانعني، عروس الأطلسي هي وكل الكون يبغيها".

شيماء شريف من المطربات الشابات، التي أنتجت لها والدتها أول عمل فني لها وهي بعمر الـ13 عامًا بعنوان "وحدة بوحدة"، وبدأت أولى خطوات الغناء على يد حسن أبو السعود وأحمد الجمل وعملت مع الملحن حلمي بكر والذي قدمها في أول عمل احترافي لها بعنوان "مصر يا حبيبة"، ثم قدمت أول ألبوم غنائي لها بعنوان (كان حياتي).

وكانت شيماء شريف قد طرحت أخيراً أغنية بعنوان "هَدي هَدي"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصاتها الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الأغنية من كلمات حيدر السعدي، ألحان أحمد العتباني، وتوزيع موسيقي ياسر ماجد، هندسة صوت مصطفى رؤوف، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة الماضية، في المدينة الإندونيسية بالي مع المخرج سامي بساط.