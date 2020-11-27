لقاء سويدان تكشف لـ"الوطن" كواليس أغنية "أهلاوي وبس"

كشفت الفنانة لقاء سويدان كواليس أغنيتها الجديدة "أهلاوي وبس" التي طرحتها، اليوم الجمعة، قبل ساعات من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها علي ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقالت لقاء في تصريحات خاصة لـ "الوطن" إن الموزع حمادة الحسيني عرض عليها فكرة الأغنية منذ يومين انطلاقاً من علمه بتشجيعها للنادي الأهلي، مضيفة أنها أعجبت بفكرتها ووجدتها لطيفة، وسارعت بتسجيلها وتصويرها داخل أحد ستوديوهات الصوت في القاهرة، أمس، رفقة المطرب عماد كمال.

وتمنت الفنانة فوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا، مساء اليوم، ولكنها شددت علي أمنيتها في خروج اللقاء بشكل مشرف لمصر والكرة المصرية وبعيداً عن أجواء التعصب وما إلى ذلك.

وتواصل الفنانة لقاء سويدان، خلال الفترة الحالية، عروض مسرحية "سيد درويش" على مسرح البالون بمنطقة العجوزة، في موسمها الثاني.

وقالت سويدان إنها لم تتردد في تجسيد شخصية "جليلة" حبيبة فنان الشعب سيد درويش، خاصة أن المسرحية تتضمن عروضا استعراضية وغنائية، و"هو ما أشبعها فنيا".

وتابعت: "هذه المسرحية كانت سببا في تراجعي عن قرار اعتزالي، وذلك بعد حديث جمعني بالمخرج مراد منير ومصمم الاستعراضات عادل عبده، وحينما أبلغاني بترشيحي لشخصية جليلة، تحمست لأنني من عشاق سيد درويش".

وأضافت: "استمتعت بالعمل مع الفنان ميدو عادل، الذي وجدته طاقة فنية متحركة على المسرح، وجسد الشخصية بكل أحاسيسه من وجهة نظري".

ويشارك لقاء سويدان في بطولة مسرحية "سيد درويش"، كل من: ميدو عادل، ورشا سامي، وشريف عبدالوهاب، وسيد جبر، ومحمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد ‏البارودي، ومحمد الشربيني، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، وعاطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامي عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد ‏العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولي، ومجدي عبد العزيز، وإسماعيل شعراوي، وإمام محمد، وفاروق الجندي، وربيع الشاهد، ومازن تركي.

ومسرحية "سيد درويش" من دراما السير الذاتية عن فنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثها حول المحطات المهمة في حياته ومواقفه الوطنية، كذلك إسهاماته الفنية التي أثرى بها الفن، حيث قام سيد درويش بعمل نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان، كان الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، الذي شاركت فى بطولته إلى جانب لوسي، وسوسن بدر، مجدي كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.