أسعار الذهب تتراجع 37 جنيها في أسبوع.. والجنيه يتراجع 256

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية ما بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة لما أحدثه ماراثون الانتخابات الأمريكية من تغيير في الاقتصاد العالمي.

فسجّلت أعيرة الذهب تراجعا بمقدار 37 جنيها خلال الاسبوع الجاري، بينما خسر الجنيه الذهب 256 جنيها، بعد أن وصل سعر الجمعة الماضية الموافق 20 نوفمبر، 6496 جنيها، ليصل سعره اليوم إلى 6240 جنيها.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي متوسط أسعار أعيرة الذهب خلال الاسبوع الجاري، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 نوفمبر

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 27 نوفمبر، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 889 و 891 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 778 و 780جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 667 و 669 جنيهات.

ووصل سعر الجنيه الذهب، اليوم الجمعة، إلى 6 آلاف و240 جنيها.

أسعار الذهب الخميس 26 نوفمبر

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية تعاملات يوم الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 898 و901 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 786 و788جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 674 و675 جنيهات.

كما وصل سعر الجنيه الذهب، إلى 6 آلاف و304 جنيهات.

أسعار الذهب الأربعاء 25 نوفمبر

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الأربعاء مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم نفسه، ، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 901 و903 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 788 و790 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 675 و677 جنيهات.

كما وصل سعر الجنيه الذهب، إلى 6 آلاف و320 جنيهات.

أسعار الذهب الثلاثاء 24 نوفمبر

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا حيث بلغ نحو 17 جنيهًا في سوق الصاغة، ليهبط عيار الذهب 21 الأكثر مبيعًا وتداولًا في مصر من 800 جنيها إلي 785 جنيهًا للجرام في أدنى سعر للذهب في مصر بالنصف الثاني من 2020، وهو أقل سعر للذهب خلال 5 أشهر، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 895 و897 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 783 و785 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 671 و673 جنيها.

كما وصل سعر الجنيه الذهب، إلى 6 آلاف و280 جنيها.

أسعار الذهب الاثنين 23 نوفمبر

سجّلت أسعار الذهب، تراجعًا كبيرًا في نهاية تعاملات الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 911 و913 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 797 و799 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 683 و685 جنيهات.

كما وصل سعر الجنيه الذهب، إلى 6 آلاف و392 جنيها.

أسعار الذهب الأحد 22 نوفمبر

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الأحد 22 نوفمبر لليوم الثاني على التوالي، بسبب إجازة البورصة حيث ثبت المعدن الأصفر، عند نفس الأسعار التي وردت صباح نفس اليوم، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في محلات الصاغة عند 814 جنيها، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 928 و930 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 821 و814 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 696 و698 جنيها.

كما وصل سعر الجنيه الذهب، إلى 6 آلاف و512 جنيها.

أسعار الذهب السبت 21 نوفمبر

سجّلت أسعار الذهب، استقرار في نهاية تعاملات السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 928 و930 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 821 و814 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 696 و698 جنيهات.

كما وصل سعر الجنيه الذهب، إلى 6 آلاف و512 جنيها.

أسعار الذهب الجمعة 20 نوفمبر

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا طفيفا خلال نهاية تعاملات الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 928 و930 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 812 و814 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 696 و698 جنيها.

كما وصل سعر الجنيه الذهب، إلى 6 آلاف و512 جنيها.

وكانت وصلت أسعار الذهب لأعلى ارتفاع في تاريخها محليًا لتصل إلى أعلى نقطة على الإطلاق، في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث وصل الذهب لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، لوجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، حيث وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، جاء ذلك وفقًا لما صرح به إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية.