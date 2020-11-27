سفير الأرجنتين ناعيا مارادونا: أصبح دييجو بالفعل جزءا من هويتنا

نعى سفير الأرجنتين بالقاهرة، إدواردو فاريلا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية دييجو مارادونا، بعد وفاته، أول أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاما.

وقال السفير في رسالة النعي:

في حالتنا، هناك تطابق كبير بين الأرجنتين ومارادونا، في كل مكان في العالم، عندما يتعرف الناس علينا كأرجنتينيين، فإن الكلمة الأولى التي تظهر هي "مارادونا"، ودائمًا بابتسامة، أصبح دييجو بالفعل جزءًا من هويتنا.

لقد فاجأنا هذا الخبر، ولم نكن مستعدين حتى عندما علمنا أن صحته كانت ضعيفة، فقد مر بمواقف سيئة من قبل وتمكن من التعافي.

كان كما كان بعد الموت، وبطريقة ما هو كذلك: كما قال كثير من الناس في الساعات الماضية، من ليونيل ميسي إلى الرئيس الفرنسي ماكرون - لم يغادر - دييجو يبقى معنا.

كان مارادونا بالطبع معروفاً للغاية ومعجباً في مصر، بلد محب لكرة القدم مثل بلدنا، واغتنم هذه الفرصة لأشكر كل التعازي والتعاطف الذي تلقيناه من أصدقائنا المصريين.

ندعو الناس لإرسال رسائل أخرى إلى دفتر التعازي الافتراضي الذي فتحته السفارة على عنوان البريد الإلكترونى:

protocol_eegip@mrecic.gov.ar