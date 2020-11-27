صور.. تعقيم "استاد القاهرة" قبل مباراة الأهلي والزمالك (صور)

نفذت وزارة الصحة، عمليات رش وتعقيم لمدرجات استاد القاهرة الدولي، وغرف تغيير الملابس، وممرات دخول وخروج اللاعبين، قبل ساعات من انطلاق فعاليات مباراة "نهائي القرن"، بين فريقي الأهلي والزمالك.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن التعقيم والرش جاء ضمن خطة الوزارة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين، وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية، قبل قليل، أن هناك فريقاً من قطاع الطب الوقائي، التابع للوزارة، قام برش المطهرات وتعقيم كافة أرجاء الاستاد، وخصوصاً المدرجات وغرف تبديل الملابس، وممرات دخول وخروج اللاعبين، والأطقم الفنية، والإدارية، وطاقم التحكيم، ومكان إقامة المؤتمر الصحفي.