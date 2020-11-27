الصحة: توزيع هدايا باستاد القاهرة تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم توزيع هدايا عينية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للتوعية بأهمية الفحص الذاتي للثدي والاطمئنان على الصحة العامة للمرأة، داخل استاد القاهرة خلال التأمين الطبي على مباراة الأهلي والزمالك اليوم.

وتابعت الوزارة، أنه تم توفير 3 أكشاك طبية متواجدة بمحيط الاستاد، بمدخل المقصورة الرئيسية ومكان دخول اللاعبين، ومدخل المركز الصحفي، لتوفير الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات والكحول والمطهرات وأجهزة قياس الحرارة، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين خلال جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وضع خطة للتأمين الطبي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن خطة الوزارة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبي لكافة الفعاليات.

وتابعت، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف للتأمين الطبي للمباراة، منها سياراة ذاتية التعقيم، بواقع سيارتين داخل الملعب و8 سيارات في محيط الاستاد، لنقل أي حالة قد يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، طبقًا لخطة الإخلاء الطبي المقررة، وتحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد للقصوى بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة.

ولفتت الوزارة، إلى أن هناك متابعة مستمرة بشأن التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حتى انتهاء المباراة وانصراف الحضور، حيث يقوم فريق المتطوعين التابع للوزارة بمتابعة التزام الحضور بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على تقليل الكثافات ومنع التزاحم في المدرجات ومحيط الاستاد، بالإضافة إلى قيام فريق من قطاع الطب الوقائي برش المطهرات وتعقيم كافة أرجاء الاستاد وخاصةً المدرجات وغرف تبديل الملابس، وممرات دخول وخروج اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية وطاقم التحكيم، ومكان إقامة المؤتمر الصحفي.