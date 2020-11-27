عاجل.. تخصيص فريق لفرض الإجراءات الاحترازية بمباراة الأهلي والزمالك

كشف الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن وجود "فريق متطوعين"، تابع لوزارة الصحة، سيتابع التزام حضور مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية "نهائي القرن"، المقرر إقامتها بإستاد القاهرة الدولي اليوم، بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية له قبل قليل، أن الإجراءات التي سيتابع الفريق تطبيقها تتضمن التزام الحضور بارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والحرص على تقليل الكثافات، ومنع التزاحم في المدرجات، ومحيط الاستاد.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على وجود متابعة مستمرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى انتهاء المباراة وانصراف الحضور.

كانت وزارة الصحة قد نفذت، عمليات رش وتعقيم لمدرجات ستاد القاهرة الدولي، وغرف تغيير الملابس، وممرات دخول وخروج اللاعبين، قبل ساعات من انطلاق فعاليات مباراة "نهائي القرن"، بين فريقي الأهلي والزمالك.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن التعقيم والرش جاء ضمن خطة الوزارة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين، وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية، قبل قليل، أن هناك فريق من قطاع الطب الوقائي، التابع للوزارة، قام برش المطهرات وتعقيم كافة أرجاء الاستاد، وخصوصاً المدرجات وغرف تبديل الملابس، وممرات دخول وخروج اللاعبين، والأطقم الفنية، والإدارية، وطاقم التحكيم، ومكان إقامة المؤتمر الصحفي.