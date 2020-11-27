معيط: موازنة مفتوحة لدعم وزارة الصحة في التعامل مع جائحة كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 12 ألف انضموا إلى مبادرة "السداد النقدي الفوري" للأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، لافتًا إلى أن إجمالي المبالغ التي يمكن التقدم بها في هذه المبادرة قد تكون في حدود 23 مليارا.

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي أعلن بدء سداد مبلغ قدره 500 جنيه للأسر الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وأعتقد أن أكثر من مليونين سيستفيدون من هذا الأمر".

وحول ملف الصحة ومواجهة أزمة كورونا، قال وزير المالية: "عندنا موازنة مفتوحة للصحة وما يتعلق بمتطلباتها".

وحول الفاتورة الإلكترونية، قال "معيط": "هي أداة إلكترونية تمكن الدولة من معرفة المبيعات والمشتريات وحصيلة ضريبة القيمة المضافة وتحديد المعاملات على مدار العام، ونعمل بالتوازي فيما يختص بميكنة الإجراءات الضريبية التي ستبدأ نهاية شهر ديسمبر، ومن ثم فإن الفاتورة الإلكترونية تجعلنا نتابع الشركات بصورة لحظية لمعرفة المبيعات والمشتريات ومستحقات الدولة من ضريبة القيمة المضافة".