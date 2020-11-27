أرقام الاستغاثات لإيواء المشردين خلال موجة الطقس السيئ

تشهد البلاد موجة شديدة من تقلبات الطقس التي يصاحبها أمطار غزيرة تصل لرعدية في بعض الأحيان، بل وتصل لحد السيول على بعض الأنحاء.

وتستعرض "الوطن" أرقام الاستغاثات لإيواء المشردين خلال موجات الطقس السيء، التي حددتها وزارة التضامن وبعض المحافظات، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أرقام وزارة التضامن لإيواء المشردين

أوضحت وزارة التضامن الإجتماعي، أن مصادر الإبلاغ المعتمدة لدى الوزارة هي وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لوجود وحدة رصد قوية في الوزارة والوحدة التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وهي أيضًا من ضمن المصادر التي تبلغ أولًا بأول بما يظهر على السوشيال ميديا، إلى جانب التواصل أيضًا على رقم 16439.

أرقام استغاثة محافظة الإسكندرية لإيواء المشردين

وجّه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، الجهات المعنية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتخصيص أرقام "034234131 - الخط الساخن 114"، للإبلاغ عن المشردين بلا مأوى في الشارع، لتقديم المساعدات العاجلة لهم، خلال موجات الطقس السيء والنوات التي تشهدها المحافظة.

أرقام الاستغاثة بمجلس الوزراء المصري

حدد مجلس الوزراء، ارقام التواصل معه، من خلال الاتصال على 202-2793-5000، 202-2795-8048.

أرقام استغاثة وزارة التنمية المحلية

رفعت وزارة التنمية المحلية، درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات، تحسبًا للتقلبات المناخية المتوقعة، حيث تشهد البلاد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كما وفرت الوزارة، رقم لتلقي الشكاوى من المواطنين، أو الإبلاغ عن الحالات التي تحتاج للإيواء، من خلال الاتصال على الرقم 37605880، مركز خدمة المواطنين والشكاوى.

وطالب وزير التنمية المحلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة على مدار اليوم، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وعدم تعطيل الحركة المرورية.

ووجّه اللواء محمود شعراوي، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين، وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، وانعقاد غرفة العمليات على مستوى تلك المحافظات وانتشار فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقعة.

كما أشار "شعراوي" إلى غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع في المحافظات، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء.