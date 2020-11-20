الإسكندرية تخصص خط ساخن للإبلاغ عن المشردين بلا مأوى خلال الأمطار

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتخصيص أرقام "034234131 - الخط الساخن 114"، للإبلاغ عن المشردين الشارع بلا مأوى في الشارع، لتقديم المساعدات العاجلة لهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع تعرض أحياء الإسكندرية لنوة "باقي المكنسة"، اليوم، والتي صاحبها سقوط أمطار رعدية ورياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة، ما تسبب في غرق عدد من الشوارع والطرق.وكلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع على مستوى الأحياء، لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى.

وشدد الشريف على نقل المشردين إلى دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن، أو توزيع بطاطين وأطعمة ساخنة للمشردين الغير راغبين في التجاوب مع فرق التدخل السريع.

وتسببت الأمطار الغزيرة، اليوم، في انهيار جزئي لعقارين بمنطقتي الجمرك وكرموز بالإسكندرية، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص "سيدة ورجل وطفلين"، وإصابة 6 آخرين.