"السعيد": حصولي على جائزة أفضل وزيرة بالعالم العربي تكريم لمصر والرئيس

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها تهدي جائزة التميز الحكومي العربي التي حصلت عليها مؤخرًا إلى الشعب المصري، معتبرة إياها تقدير للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهد الكبير الذي قامت به مصر في السنوات الماضية.

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن الدولة المصرية نفذت قفزات سريعة في كل المجالات في إطار العمل الجماعي الذي تقوم به الحكومة المصرية، معتبرة أيضًا أن فوزها بالجائزة يعد تقديرا للمرأة المصرية والدعم السياسي غير المسبوق التي تحظى به في هذه الفترة.

وتابعت أن المرأة المصرية كانت تتولى بعض الملفات في الماضي، لكن الملفات التي تتولاها في هذه الفترة متنوعة وهامة وفي قلب الحكومة المصرية، ومن ثم فإن فوزها بالجائزة تقدير للدولة المصرية بكل مؤسساتها والرئيس السيسي والحكومة وكل مرأة مصرية.

وأشارت إلى أن الوزارة معنية بوضع خطة التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية والخطط المستقبلية بناء على الجهد الذي تبذله مع الوزارات، إذ توزع الاستثمارات الحكومية التي تستطيع الدولة الدفع في اتجاهها.

وأوضحت: "هناك قطاعات لها أولوية وهناك قطاعات أخرى تكون محركا رئيسًا لقطاعات أخرى وفقا لهيكل الاقتصاد المصري وقدرته على الحركة والنمو، ونعمل مع كل الوزارات على احتياجاتها، وفي السنوات الماضية استطاعت مصر أن تحقق معدل نمو مستداما خلال السنوات الماضية".

ولفتت إلى أن الدولة المصرية حققت توازنا كبير جدًا في ظل ازمة انتشار جائحة كورونا: "حافظنا على صحة المواطنين واستمرار عجلة الاقتصاد، وخففنا من الأعباء المالية على القطاعات التي تضررت مثل السياحة والطيران المدني وزودنا الاستثمارات بنسبة 75% مثل قطاع الاتصالات بواقع 300%، و80% للصحة، و100% للتعليم العالي، لأن في حالة عدم اليقين يكون دور الدولة مهم جدا، وزودنا المعاشات والمرتبات والعلاوات ومنحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة".